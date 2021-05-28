Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о своём отношении к вакцинации от коронавируса, которую планируют провести в сборной России по биатлону летом 2021 года.

В интервью пресс-службе СБР Гореева отметила, что пугает вакцинация. «Это новое, и я не знаю, что будет впоследствии. Но если это надо и необходимо, то выбора, в принципе, нет», — сказала спортсменка.

По словам Гореевой, на вкатке во время первого зимнего сбора заболела почти половина команды, а сезон-2020/21 был важным. «Было страшно, но, в принципе, все прошло хорошо», – сказала Гореева.

Напомним, сейчас в сборной России вакцинирован от коронавируса только Евгений Гараничев. В остальной сборной вакцинацию планировали провести летом.