Российская биатлонистка Дарья Сидорова не отправляла в Международный союз биатлонистов (IBU) запрос на переход в сборную Украины.

Как сообщили ТАСС в ведомстве Олле Далина, IBU не получил соответствующего запроса.

Ранее стало известно, что 21-летняя Сидорова отправилась на предсезонный горный сбор с украинской национальной команды в Сянках. Ее бывший наставник в команде Тюменский области Максим Кугаевский отметил, что биатлонистка сменила гражданство и потеряна для сборной России, за которую она выступала на юниорском уровне.

Позже в Федерации биатлона Украины заявили, что украинская сторона не собирается привлекать Сидорову в сборную и что она тренируется по индивидуальному плану. Параллельно с занятиями россиянка занимается поступлением в аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины.