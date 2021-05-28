Мужская сборная России по волейболу сегодня, 29 мая, сыграет с командой Ирана в рамках второго тура предварительного этапа Лиги наций 2021 года.

Игра состоится в итальянском городе Римини на второй площадке центра «Римини Фьера», начало матча назначено на 13:00 по московскому времени.

Подопечные Туомаса Саммельвуо начали турнир с победы над командой Нидерландов со счетом 3:1. Сборная Ирана в первом же матче проиграла, уступив команде Японии в трех партиях.

Ранее российские и иранские волейболисты пересекались во время розыгрыша Кубка мира в 2019 году. Тогда сборная России одержала победу со счетом 3:1. Также Россия и Иран встречались в 2019 году во время олимпийской квалификации и розыгрыша Лиги наций: в первом случае победу одержали россияне, во втором — иранцы.