Временный чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе Диллиан Уайт высказался о шансах украинского боксера Александра Усика в поединке против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Слова Уайта цитирует портал BoxingScene.

«Для него этот бой – убийство. С кем он дрался в тяжёлом весе? Уизерспун, Чисора. Он выглядел ужасно в этих боях. У него нет мощного удара», — отметил Уайт, добавив, что Усик хорошо двигается, однако в тяжёлом весе это не работает точно также, как в первом тяжёлом весе.

Напомним, бой Энтони Джошуа и Александра Усика пройдёт в августе в Лондоне. На данный момент Усик является непобежденным боксером: два боя в новом весе он выиграл — против американца Чазза Уазерспуна и британца Дерека Чисоры.