Колумбийский полузащитник, игрок английского «Эвертона» Хамес Родригес был выведен из состава национальной сборной Колумбии и пропустит ближайшие матчи национальной команды.

Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации футбола Колумбии. Сообщается, что Хамес был выведен из состава сборной из-за неудовлетворительных физических кондиций, поэтому пропустит матчи Кубка Америки, а также не сыграет в ближайших матчах в рамках квалификации на ЧМ-2022 против сборных Перу и Аргентины.

Сейчас Хамесу Родригесу 29 лет, он перешел в «Эвертон» в 2020 году. В сезоне-2020/21 в Английской Премьер-лиге Родригес провел 23 матча за клуб, стал автором шести голов и четырех результативных передач. Ранее Родригес выступал за такие клубы, как «Монако», мадридский «Реал» и «Бавария».