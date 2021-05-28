Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказал мнение о том, что судьи в российском футболе имеют маленькие зарплаты.

В интервью РИА Новости Вилков отметил, что зарплаты судьям нужно увеличивать, поскольку они не поднимались долгое время — еще когда судейским комитетом руководил Александр Егоров.

«Я сторонник того, что оплату труда нужно поднять, прежде всего, в низших лигах – ФНЛ, ПФЛ, женские турниры, и, соответственно, поднять по возможности в РПЛ, сделать достойную ежемесячную зарплату», — сказал Вилков, добавив, что судьи много работают, как и игроки, но получают очень мало.

«Если сравнивать с футболистами, тренерами РПЛ, то судьи получают несопоставимо малую зарплату, хотя работу на поле выполняют не меньшую. Арбитр готовится к матчам, так же тренируется», — сказал Вилков, добавив, что по нынешним требованиям рефери должен провести минимум 25 тренировок в месяц.