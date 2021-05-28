Московский ЦСКА проиграл турецкому клубу «Анадолу Эфес» в полуфинальном матче розыгрыша баскетбольной Евролиги в сезоне-2020/21 и не сумел пробиться в финал турнира, чтобы защитить титул.

Игра состоялась в Кёльне на стадионе «Ланксесс-Арена» и завершилась со счётом 89:86 в пользу турецкой команды. Счёт по четвертям: 25:15, 24:22, 22:18, 18:31 в пользу «Анадолу Эфеса». В последней четверти ЦСКА совершил попытку камбэка, однако не успел сократить отставание.

Американский лёгкий форвард Уилл Клайберн стал самым результативным игроком встречи в составе ЦСКА: на его счету 26 очков. В составе «Анадолу Эфеса» 25 очков набрал серб Василие Мичич.

В параллельном полуфинальном матче друг с другом сыграют испанская «Барселона» и итальянская «Олимпия» из Милана.