Чемпионка мира по фигурному катанию, тренер Мария Бутырская высказалась о переходе российского фигуриста-одиночника Егора Мурашова в сборную Швейцарии.

В интервью News.ru Бутырская отметила, что переходы в другие страны — это вынужденная мера, поскольку в России действительно большая конкуренция. «Очень много хороших фигуристов. Всегда могут возникнуть мысли: ради чего кататься, если даже не можем попасть в сборную?», — сказала Бутырская.

По словам экс-фигуристки, есть много россиян, которые выступали за другие сборные и добивались высоких результатов. «Честно, я поражаюсь, как он (Мурашов) умудрился затесаться в сборную Швейцарии. Это довольно консервативная страна. Ладно, сборная Белоруссии, Азербайджан – там получить гражданство попроще», — отметила Бутырская, добавив, что в Швейцарии никого кроме своих не признают.

Также Бутырская пожелала удачи и Владимиру Самойлову, который будет выступать за команду Польши.