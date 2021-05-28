Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о переходах российских фигуристов Егора Мурашова и Владимира Самойлова в другие сборные.

Мурашов планирует выступать за сборную Швейцарии, Самойлов — за сборную Польши. Слова Тарасовой цитирует портал Sport24.

«Ребятам же работать где-то надо? Обязательно. У нас нет возможности, чтобы они выступали от нашей страны на чемпионате Европы и мира. А в другой стране у них такая возможность будет», — отметила Тарасова, добавив, что от России на международные соревнования ездят всего по два мальчика.

«Им ничего мёдом там намазано не будет, никакого лишнего рубля нет. Они едут для того, чтобы своё богом данное дарование показывать дальше по миру», — сказала Тарасова, добавив, что в большей степени нужно оценивать труд тренера фигуристов Виктории Буцаевой, которой не дают хорошие условия работы, не выделяют среди других и не предлагают помощи в продвижении вперёд.

«В общем, я пожелаю ребятам удачных стартов и только всего наилучшего в карьере», – сказала Тарасова.