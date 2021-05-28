Российский полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев попал в сферу интересов московского «Динамо».

Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным издания, московский клуб хотел бы подписать хавбека, контракт которого с «Зенитом» истекает через год, летом 2022 года.

Напомним, Магомед Оздоев выступает за петербургский «Зенит» с 2018 года, сейчас он является игроком стартового состава команды. В составе этого клуба Оздоев стал трехкратным чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2020/21 Оздоев провел за клуб 35 матчей и стал автором пяти результативных передач.

До «Зенита» Оздоев выступал за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат».