Португальский футбольный тренер Руй Витория рассказал о причинах, по которым он решил возглавить московский «Спартак».

Слова Витории цитирует портал O Jogo.

«Выбрал «Спартак», потому что есть возможность, перспектива завоевания трофеев. Это не значит, что мы выиграем, но, играя в клубах с такими амбициями и философией, мы ближе к этому», — сказал Витория, добавив, что работа тренеров может в этом помочь.

Также Витория отметил, что его впечатлила уверенность, исходящая от руководителей «Спартака». «Они убедили, что хотят меня. И я понял, что это лучшее решение», — сказал Витория, добавив, что ему придется погружаться в новую реальность и новую культуру, ведь он переезжает от плюс 50 градусов до минус 20.

Напомним, Руй Витория начнет работу со «Спартаком» с сезона-2021/22.