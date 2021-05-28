Сборная Дании по хоккею одержала победу над командой Белоруссии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии.

Игра состоялась на арене Олимпийского спортивного центра в Риге и завершилась со счетом 5:2 в пользу команды Дании.

В составе команды Белоруссии по разу отличились Артем Демков и Михаил Стефанович, отметим, команда дважды выходила вперед в матче, но не могла удержать преимущество. За сборную Дании отличились по разу Николай Мейер, Маттиас Асперуп, Матиас Фром, Александер Труз и Маркус Лауридсен.

Отметим, за пять туров сборная Белоруссии одержала всего лишь одну победу — над командой Швеции. Сейчас команда располагается на последнем месте в группе А. Дания идет на четвертом месте с 8-ю очками.