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  • 00:03,  29 мая 2021
Футбол
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Стала известна примерная зарплата Мухина в ЦСКА

Стала известна примерная зарплата Мухина в ЦСКА
Максим Мухин. Фото: твиттер сборной России

Стала известна примерная зарплата новичка московского ЦСКА — российского полузащитника Максима Мухина.

По сообщениям от «РБ Спорт», 19-летний хавбек будет получать в ЦСКА 600 тысяч евро в год. Также помимо этой суммы в контракте прописаны бонусные выплаты.

О трансфере Максима Мухина из московского «Локомотива» в ЦСКА стало известно сегодня, 28 мая, о переходе сообщили оба клуба. Футболист подписал контракт с «красно-синими» на пять лет. В «Локомотиве» подчеркнули, что детали контракта Мухина с ЦСКА являются конфиденциальными по договорённости между клубами.

Напомним, в прошедшем сезоне Максим Мухин дебютировал за основную команду «Локомотива» и успел сыграть 10 матчей в рамках чемпионата России по футболу. Результативными действиями в этих играх Мухин не отметился.

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