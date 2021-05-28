Стала известна примерная зарплата Мухина в ЦСКА

Стала известна примерная зарплата новичка московского ЦСКА — российского полузащитника Максима Мухина.

По сообщениям от «РБ Спорт», 19-летний хавбек будет получать в ЦСКА 600 тысяч евро в год. Также помимо этой суммы в контракте прописаны бонусные выплаты.

О трансфере Максима Мухина из московского «Локомотива» в ЦСКА стало известно сегодня, 28 мая, о переходе сообщили оба клуба. Футболист подписал контракт с «красно-синими» на пять лет. В «Локомотиве» подчеркнули, что детали контракта Мухина с ЦСКА являются конфиденциальными по договорённости между клубами.