Главные новости дня из спортивного мира с волейбольных и баскетбольных площадок, а также футбольных полей — в традиционном обзоре за 28 мая от Nevasport:

Россия победила Нидерланды в стартовом матче мужской волейбольной Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Нидерландов на старте предварительного этапа Лиги наций 2021 года. Игра прошла в Римини на первой площадке арены «Римини Фьера» и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной России. Счёт по партиям 25:19, 25:22, 18:25, 25:20 в пользу российских волейболистов.

ЦСКА проиграл турецкому «Анадолу Эфесу» и лишился шансов на победу в Евролиге

Московский ЦСКА проиграл турецкому клубу «Анадолу Эфес» в полуфинальном матче розыгрыша баскетбольной Евролиги в сезоне-2020/21 и не сумел пробиться в финал турнира, чтобы защитить титул. Игра состоялась в Кёльне на стадионе «Ланксесс-Арена» и завершилась со счётом 89:86 в пользу турецкой команды. Счёт по четвертям: 25:15, 24:22, 22:18, 18:31 в пользу «Анадолу Эфеса». В последней четверти ЦСКА совершил попытку камбэка, однако не успел сократить отставание.

«Локомотив» рассказал о переходе Мухина в ЦСКА

Московский ЦСКА проиграл турецкому клубу «Анадолу Эфес» в полуфинальном матче розыгрыша баскетбольной Евролиги в сезоне-2020/21 и не сумел пробиться в финал турнира, чтобы защитить титул. Игра состоялась в Кёльне на стадионе «Ланксесс-Арена» и завершилась со счётом 89:86 в пользу турецкой команды. Счёт по четвертям: 25:15, 24:22, 22:18, 18:31 в пользу «Анадолу Эфеса».

«Реал» подписал пятилетний контракт с Давидом Алабой

Мадридский «Реал» объявил о подписании австрийского защитника Давида Алабы. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Известно, что контракт с защитником подписан на 5 лет. «Реалу» не пришлось платить за переход игрока, поскольку он пришёл в статусе свободного агента после того, как истёк срок его контракта с мюнхенской «Баварией».

Аллегри вновь возглавил «Ювентус», откуда его уволили в 2019 году

Итальянский футбольный тренер Массимилиано Аллегри вновь возглавил туринский «Ювентус». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Подробности подписания контракта с Аллегри не сообщаются, однако в СМИ проскакивала информация о том, что тренера подпишут на четыре сезона.