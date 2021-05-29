Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл Миннесоту Уайлд» в седьмом матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в городе Парадайз и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев площадки.

В составе Вегаса хет-трик в этом матче оформил Маттиас Янмарк. Еще по шайбе забросили Николас Хаг, Макс Пасиоретти и Зак Уайтклауд. За «Миннесоту» отлисились Зак Паризе и российский нападающий Кирилл Капризов. В общей сложности россиянин провел на льду больше 21 минуты, завершив игру с показателем полезности «0».

В следующем раунде «Вегас Голден Найтс» придётся провести серию с «Колорадо Эвеланш», которые за четыре матча справились с сопротивлением «Сент-Луис Блюз».