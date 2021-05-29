Лондонский «Чесли» сегодня, 29 мая, сыграет с «Манчестер Сити» в рамках финального матча розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21.

Игра состоится в Порту на стадионе «Драгау». Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Турции УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула в Порту.

В полуфинале «Челси» по сумме двух матчей сумел выбить из борьбы мадридский «Реал»: первая игра завершилась вничью 1:1, во второй лондонцы праздновали победу — 2:0. «Манчестер Сити» в 1/2 финала выиграл два матча в противостоянии с «ПСЖ» — 2:1 и 2:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мюнхенская «Бавария».