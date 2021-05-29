Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова появилась в новом ролике команды Этери Тутберидзе с кадрами из шоу «Чемпионы на льду».

В официальном «Инстаграме» команды Тутберидзе появился небольшой ролик с нарезкой выступлений фигуристок в рамках ледового тура «Чемпионы на льду». В него были включены кадры с Дарьей Усачевой, Камилой Валиевой, Майей Хромых, Анной Щербаковой, Аленой Косторной, Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой — всех фигуристок группы, которые принимали участие в туре.

Александра Трусова вернулась в группу Этери Тутберидзе уже после окончания весеннего тура — 1 мая. В ролик включили кадры с других ее показательных выступлений сезона-2020/21 с номером под песню «Game of Survival».