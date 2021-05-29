Итальянский футбольный тренер Лучано Спаллетти в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера «Наполи».

Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своём «Твиттере». По его данным, Спаллетти подпишет с «Наполи» контракт на два сезона — до лета 2023 года. До этого «Наполи» тренировал Дженнаро Гаттузо, который уже возглавил «Фиорентину».

Сейчас Спаллеттти 62 года, он не работал в футболе с мая 2019 года после того, как закончил работу с миланским «Интером». До этого тренер в разные годы работал с «Эмполи», «Сампдорией», «Удинезе» и «Ромой» в чемпионате Италии, а также четыре года тренировал петербургский «Зенит», который дважды привёл к титулу чемпиона России.

В прошлом сезоне «Наполи» завершил розыгрыш Серии А на пятом месте.