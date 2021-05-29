Футболист турецкого «Коджаэлиспора» Бахри Джан Авджи пострадал во время чемпионского парада команды, выпав из автобуса с открытым верхом.

Информация об этом появилась в официальной странице клуба в «Твиттере».

Отмечается, что вчера, 28 мая, «Коджаэлиспор» победил «Сакарьяспор» в финале плей-офф за выход в первую лигу страны (второй по силе дивизион чемпионата Турции по футболу). Игра завершилась со счетом 4:0, после чего игроки «Коджаэлиспора» отправились отмечать победу, ездя по городу на двухэтажном автобусе с открытым верхом.

Во время поездки на автобусе Авджи перекатился через поручни и упал на асфальт, пока машина проезжала под мостом. В сообщении клуба говорится о том, что игрок сразу же был доставлен в больницу для контроля за состоянием. «Со здоровьем у него все в порядке», — сообщили в «Коджаэлиспоре».