Сборная России по хоккею сегодня, 29 мая, сыграет против команды Швейцарии в рамках очередного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии.

Игра начнётся в 16:15 по московскому времени на арене Олимпийского спортивного центра в Риге.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте Первого канала здесь.

Российская команда под руководством Валерия Брагина одержала три победы в четырех матчах (над Чехией, Великобританией и Данией) и набрала девять очков. Единственный проигрыш России — от сборной Словакии. Столько же — у сборных Швейцарии и Словакии, это трио возглавляет турнирную таблицу группы А. Также на данный момент в зону плей-офф попадает Дания с результатом в 8 очков (четвертое место).