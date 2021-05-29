Российский нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил новый клубный рекорд несмотря на вылет команды из плей-офф Кубка Стэнли.

Это произошло в седьмом матче против «Вегас Голден Найтс» в 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли, который завершился победой «Вегаса» со счётом 6:2.

Хоккеисту удалось стать первым новичком «Миннесоты», у которого получилось набрать очко в седьмом матче какой-либо серии в рамках Кубка Стэнли. В игре против «Вегаса» Капризов забросил шайбу. В общей сложности в дебютной серии плей-офф он забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу, набрав 3 очка.

Напомним, ранее Кирилл Капризов уже установил уже несколько уникальных рекордов «Миннесоты» в качестве новичка клуба.