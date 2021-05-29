Петербургский «Зенит» поздравил экс-футболиста клуба, воспитанника академии Андрея Аршавина с днём рождения. Сегодня, 29 мая, у Аршавина юбилей — ему исполнилось 40 лет.

В официальном «Твиттере» клуба появилось сообщение с поздравлением футболиста. На фото он запечатлён с легендарным жестом, который показывал после покера в ворота «Ливерпуля» в АПЛ.

«Андрею Аршавину — 40! С днем рождения, легенда!», — гласит поздравление «Зенита».

Напомним, сейчас Андрей Аршавин работает в структуре «Зенита», он занимает должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

В составе петербургского «Зенита» Аршавин стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В составе лондонского «Арсенала» Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Англии в сезоне-2009/10.