Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий получал предложение вернуться в московский ЦСКА и отказался от него.

Об этом сообщает портал «Бизнес Online». По данным издания, председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин в конце мая несколько раз связывался со Слуцким и предлагал ему вернуться в стан «красно-синих», которых тренер трижды приводил к победе в чемпионате России. Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 годы.

Слуцкий отказал Орешкину несмотря на его настойчивость, поскольку сейчас его все устраивает в «Рубине».

Напомним, Леонид Слуцкий работает в «Рубине» с 2019 года. В сезоне-2020/21 Слуцкий привел «Рубин» к четвертому месту в чемпионате России и сумел вывести клуб в еврокубки.