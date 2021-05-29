Мужская сборная России по волейболу начала матч против сборной Ирана в рамках предварительного этапа Лиге наций.

Игра проходит в итальянском городе Римини на площадке центра «Римини Фьера». Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Напомним, подопечные Туомаса Саммельвуо начали розыграш Лиги наций с победы над командой Нидерландов со счетом 3:1. Сборная Ирана в первом же матче проиграла, уступив команде Японии в трёх партиях. В общей сложности, российским волейболистам придется сыграть 15 матчей на предварительном этапе Лиги наций, а для попадания в плей-офф нужно будет занять место в четверке лучших команд.

В последний раз российские и иранские волейболисты пересекались во время розыгрыша Кубка мира в 2019 году. Тогда сборная России обыграла соперника со счетом 3:1.