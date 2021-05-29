Российский полузащитник Максим Мухин высказался о своём переходе из московского «Локомотива» в ЦСКА.

В своем «Инстаграме» футболист оставил сообщение о том, что покидает клуб, где провёл два счастливых года. Футболист поблагодарил всю команду, тренерский штаб и болельщиков «Локомотива». По словам Мухина, здесь состоялись его первые шаги в большом футболе, и для него было невероятной честью выходить на поле в майке «Локомотива»

«Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть моё исключительное уважение к «Локомотиву», — написал Мухин.

Напомним, согласно данным прессы, в ЦСКА Мухин будет получать около 600 тысяч евро в год.