Нападающий португальской «Боавишты» и сборной Гондураса по футболу Альберт Элис попал в сферу интересов сразу нескольких клубов РПЛ из Москвы.

Как сообщает издание Record, сейчас Элисом заинтересовались и в московском «Спартаке», и в московском в «Локомотиве». В «Боавиште» готовы расстаться с нападающим за компенсацию около 10 миллионов евро.

Помимо российских клубов на покупку игрока претендует шотландский «Селтик».

В минувшем сезоне Элис провёл за «Боавишту» 32 матча во всех турнирах, на его счету 8 забитых мячей и 7 результативных передач. За «Боавишту» Элис выступает с 2020 года, до этого он два сезона провел в американском клубе «Хьюстон Динамо». Также футболист играл за гондурасскую «Олимпию» и мексиканский «Монтеррей».