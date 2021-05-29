Защитник и капитан «Зенита» Деян Ловрен может не сыграть за сборную Хорватии на чемпионате Европы-2020 из-за мышечной травмы.

Футболист продолжает восстанавливаться от повреждения и пропустил пятничную тренировку национальной команды. Как сообщает Newsline, срок восстановления балканца может растянуться от трех до шести недель. В таком случае он рискует пропустить грядущий Евро, который пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля.

На групповом этапе хорваты сыграют со сборными Англии, Чехии и Шотландии. Первый матч они проведут в Лондоне, второй и третий — в Глазго.

Ловрен травмировался на тренировке в ходе чемпионата РПЛ и пропустил несколько последних матчей «Зенита». В 2018 году он стал вице-чемпионом мира, завоевав серебро на мундиале, который проходил в России.