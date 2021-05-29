Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Риге определился со стоимостью билетов на матчи турнира, которые станут открытыми для болельщиков с 1 июня.

Цена билетов на матчи заключительного дня предварительного этапа составит 110 евро. Желающим посетить четвертьфинал придется выложить 165 евро. Цена билетов на полуфиналы установлена в размере 220 евро, на матч за 3-е место — 280, на финал — 340, сообщает агентство LETA.

При этом условием допуска зрителей на трибуны, помимо наличия билта, станет справка о вакцинировании от коронавируса либо о перенесенной инфекции. При этом не уточняется, какие будут ограничения по количеству присутствующих на трибунах.

1 июня сборная России завершит групповой раунд поединком с командой Белоруссии. Плей-офф стартует 3 июня.