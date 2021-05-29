Защитник сборной Словакии Мислав Росандич отстранен на ближайший матч чемпионата мира с командой Дании, который состоится сегодня вечером.

Хоккеист заработал дисквалификацию за плевок в сторону защитника сборной Швейцарии Йонаса Зигенталера, информирует официальный сайт IIHF. Инцидент произошел в третьем периоде поединка, который завершился разгромным фиаско словаков 1:8. Для них это первое поражение на турнире, ранее словаки одержали три победы, в том числе — над россиянами (3:1).

Еще одну дисквалификацию заработал нападающий сборной Словакии Кристиан Поспишил, который провинился в этом же матче. Он наказан за грубый прием против форварда «крестоносцев» Андреса Амбюля.

После четырех туров в активе сборных Словакии, Швейцарии и России по 9 очков. Далее в группе «А» располагаются датчане, имеющие 8 баллов.