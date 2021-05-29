Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова записала видеообращение к российским хоккеистам, которые в эти играют на чемпионате мира в Риге.

Фигуристка опубликовала ролик в сторис инстаграма накануне сегодняшнего матча Швейцария — Россия. «Несмотря ни на что, вопреки всему, мы уверены, что вы сильнее всех, быстрее всех и точнее всех. Мы знаем на что вы способны, и верим, что вы победите всех соперников и завоюете золотые медали», — сказала Загитова в видеообращении.

В конце обращения спортсменка отметила, что за команду переживают болельщики со всей страны. «Миллионы болельщиков, от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи, мы будем переживать за вас и радоваться победам. Желаем вам только успеха и победы. Мы — Россия, мы — красная машина, мы победим!» — сказала Загитова.

Российским хоккеистам осталось провести три матча предварительного раунда. После поединка со Швейцарией подопечные Валерия Брагина сыграют со Швецией 31 мая и Белоруссией 1 июня. Четвертьфинальная стадия намечена на 3 июня.