Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский присоединился к сборной России, выступающей на чемпионате мира в Риге.

Об этом сообщил твиттер ФХР.

По правилам проведения турнира в период пандемии, хоккеисту необходимо пройти пятидневный карантин, прежде чем он получит возможность сыграть. Таким образом, он сможет помочь команде не раньше четвертьфинала, если она туда пробьется.

«Флорида» завершила выступление в Кубке Стэнли, проиграв в первом раунде «Тампе». Счет в серии — 4-2 в пользу «молний».

Бобровский — чемпион мира-2014 в составе сборной России. Он будет внесен в заявку на нынешний форум, составив компанию двум других вратарям — Александру Самонову и Ивану Бочарову. Новичок ЦСКА Иван Федотов, игравший в завершившемся клубном сезоне за «Трактор», останется вне заявки.