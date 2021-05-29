Хоккеисты сборной Казахстана одержали четвертую победу на чемпионате мира, разгромив команду Италии — 11:3.

Подопечные Юрия Михайлиса набрали 10 очков и поднялись на первое место в группе «В». При равенстве очков со сборной Финляндии казахстанцы опережают ее за счет победы во встрече этих соперников (2:1 бул.). Апеннинцы потерпели пятое поражение подряд. Сборная Италии — единственный участник ЧМ-2021, не набравший ни одного очка.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Старченко, Егор Петухов, Евгений Рымарев, Никита Михайлис, Кертис Волк, Артем Лихотников, Кирилл Панюков, Виктор Сведберг и Его Шалапов. На счету Старченко и Лихотникова по два гола. Итальянцы ответили точными бросками Анджело Мичели, Петер Хошкофлер и Алекс Петан.

В следующих матчах Казахстан сыграет с Норвегией 31 мая, Италия — с Канадой 30 мая.