В матче группы «А» хоккейного чемпионата мира в Риге сборная Чехии не оставила шансов команде Великобритании — 6:1.

Успех славян предопределил голевой дубль защитника Либора Шулака, поразившего ворота на 25-й и 58-й минутах. Помимо Шулака, в составе чехов отличились Лукаш Клок, Филип Гронек, Филип Хытил и Радан Ленц. Гол престижа у островитян на счету Мэттью Майерса. Михаэль Шпачек и признанный лучшим игроком матча Робин Ганзл заработали по паре результативных передач.

Чехи перебросали соперника 46-19 и одержали третью победу подряд. Ранее они дожали в овертайме белорусов (3:2 ОТ) и сломили сопротивление шведов (4:2), забросив четыре безответные шайбы в третьем периоде. В активе подопечных Филипа Пешана стало 8 очков — на один меньше, чем у лидирующего триумвирата Швейцария — Россия — Словакия.

На счету Великобритании осталось 4 очка, она занимает 7-е, предпоследнее, место в группе.

31 мая чехи сыграют с датчанами, 1 июня — со словаками. Британцы в заключительный день группового этапа померятся силами со швейцарцами.