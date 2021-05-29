В Порту стартовал финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».

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«Горожане» впервые в истории пробились в решающую стадию самого престижного еврокубка, для «аристократов» это третий такой матч. В 2008 году лондонцы уступили «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 5:6), спустя четыре года одолели «Баварию» (1:1, по пенальти — 4:3).

На пути к финалу «Ман Сити» провел 12 матчей, в которых одержал 11 побед и один раз сыграл вничью (с «Порту» в гостях на групповом этапе — 0:0) при общей разнице мячей 25:3. «Челси» в тех же дюжине встреч праздновал восемь викторий, три раза сыграл вничью и потерпел одно поражение (от «Порту» в ответном матче 1/4 финала — 0:1).

В чемпионате АПЛ-2020/21 соперники обменялись выездными победами. 3 января «Челси» проиграл дома 1:3, 8 мая взял реванш — 2:1.