Сегодня, 30 мая, в Кельне (Германия) определится чемпион баскетбольной Евролиги. В решающем матче сойдутся «Анадолу Эфес» и «Барселона».

Сначала состоится поединок за 3-е место, в котором встретятся неудачники полуфиналов — ЦСКА и «Милан». Они начнут выяснять отношения в 18:30 по московскому времени. Накануне армейцы сложили чемпионские полномочия, уступив «пивоварам» — 86:89. Итальянский клуб также в упорной борьбе не совладал с каталонцами, пропустив решающий мяч от Кори Хиггинса за 0,8 секунды до конца четвертой четверти, — 82:84.

«Барселона» и «Анадолу Эфес» выйдут на паркет кельнской арены в 21:30 по московскому времени. Испанский гранд ранее дважды выигрывал Евролигу — в 2003 и 2010 годах. Турецкий клуб может впервые в истории завоевать трофей. В 2019 году он уступил в финале ЦСКА.