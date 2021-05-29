Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высказался о влиянии нападающего Артема Дзюбы на атмосферу в национальной команде.

По словам Кузяева, он уже привык к шуткам Дзюбы, так как выступает с ним в одном клубе четыре года. «В основном Артем отвечает за атмосферу в сборной. У нас сплоченный коллектив, и Дзюба играет в этом важную роль», — цитирует полузащитника телеграм-канал сборной России.

Сейчас команда Станислава Черчесова находится на австрийском сборе, готовясь к чемпионату Европы. 1 июня она проведет товарищеский матч со сборной Польши. 5 июня состоится последний контрольный поединок перед стартом на Евро-2020 — россияне примут в Москве команду Болгарии. Первый матч на континентальном форуме россияне проведут 13 июня, когда в Санкт-Петербурге сыграют с лидерами рейтинга ФИФА бельгийцами.