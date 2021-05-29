Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл Кубок Федерации в Сочи, став лучшим в беге на 110 метров с барьерами.

30-летний спортсмен преодолел дистанцию за 13,29 секунды, опередив Артема Макаренко на 0,35 секунды. Третье место с результатом 14,04 секунды занял Семен Манаков.

Шубенков — чемпион мира, двукратный серебряный и бронзовый призер в данной дисциплине. В Сочи он проиграл 0,22 секунды лучшему результату сезона, который показал американец Грант Холлоуэй, сообщает «Спорт-экспресс».

Шубенков получил статус нейтрального спортсмена и планирует выступить на Олимпиаде в Токио. От участия на предыдущих Играх, прошедших в 2016 году в Рио-де-Жанейро, он был отстранен из-за допингового скандала с участием российских атлетов.