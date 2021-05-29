Первый период матча предварительной стадии чемпионата мира между сборными Швейцарии и России не выявил победителя — команды отправились на перерыв при стартовых нулях на табло.

По броскам минимальное преимущество имеют «крестоносцы» — 9-8. Единственное удаление в поединке состоялось на 11-й минуте, когда судьи наказали малым штрафом защитника Никиту Задорова за задержку соперника.

Победитель матча станет единоличным лидером группы «А». После четырех туров россияне и швейцарцы набрали по 9 очков. Также 9 баллов в активе сборной Словакии.

Сегодня в расположение сборной России прибыл голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Из-за ковидных ограничений и необходимости отбыть карантин он сможет дебютировать на турнире не ранее 3 июня, когда состоятся четвертьфиналы.