Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сегодня, 30 мая, в итальянском Римини пройдут матчи третьего тура мужской Лиги Наций по волейболу. Сборная России померится силами с командой Японии.

Поединок начнется в 16:00 по московскому времени.

После двух туров россияне идут без очковых потерь. В первом матче 28 мая они в четырех партиях нанесли поражение нидерландцам, вчера с таким счетом 3:1 обыграли иранцев. Сегодняшние оппоненты подопечных Туомаса Саммельвуо стартовали с виктории над Ираном (3:0). В своем втором поединке представители Страны восходящего солнца одержали сверхволевую победу над командой Нидерландов — 3:2. После двух партий азиаты уступали 0:2.

Согласно формуле проведения соревнований, команды играют три тура подряд, а затем три дня отдыхают. Всего таких отрезков будет пять — каждый проведет по 15 встреч. По итогам группового раунда четверка лучших пробьется в полуфиналы.