Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился ожиданиями от второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» — «Роллан Гаррос».

В основной сетке у мужчин выступят пять россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и преодолевший сито квалификации Роман Сафиуллин. Медведев начнет турнир в ранге второй ракетки мира. Ранее он ни разу не выходил во второй круг «Ролан Гаррос».

В матче 1/64 финала Медведев сразится с казахстанцем Александром Бубликом. По мнению Кафельникова, россиянин и сейчас не сможет далеко продвинуться. «Честно говоря, не рассчитывал бы на то, что Медведев далеко пройдет. У него не очень простой жребий», — цитирует эксперта ТАСС.

Также Кафельников высказался о перспективах других россиян. «Они могут далеко пройти, в том числе Рублев и Карацев. Все зависит от того, какую подготовку они сделали за последние 10 дней. Оптимизм, безусловно, присутствует, кто-то до второй недели турнира пройдет, а это самое главное», — сказал победитель «Ролан Гаррос»-1996.

Рублева в первом круге ждет соперничество с немцем Яном-Леннардом Штруффом, Карацев сыграет с американцем Дженсоном Бруксби.