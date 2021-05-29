Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов оценил перспективы национальной команды на грядущем чемпионате Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

На групповом этапе россияне сыграют со сборными Бельгии, Финляндии и Дании. В 1/8 финала выйдут две лучшие команды квартета, а также четыре из шести сборных, занявших в своих группах третьи места.

По словам Радимова, россиянам по силам повторить достижение 2008 года, когда они бронзовыми призерами континентального форума. Отвечая на вопрос Sport24 о реальности выхода в полуфинал, тренер «Зенита-2» сказал: «Вполне. В 2008-м же вышли».

По мнению Радимова, сборная должна воспользоваться тем, что два матча проведет дома в Санкт-Петербурге. «Все видели, как мы играли при своих болельщиках на чемпионате мира. Команда у нас хорошая. Если мы физически так же хорошо подготовимся, как к чемпионату мира, можем выйти в плей-офф. А там дальше чем черт не шутит, как повезет со жребием», — сказал Радимов.

13 лет назад россияне под руководством Гуса Хиддинка стали вторыми в группе с испанцами, шведами и греками, после чего обыграли в четвертьфинале голландцев — 3:1. В полуфинале команда Хиддинка уступила будущим чемпионам Европы испанцам — 0:3.