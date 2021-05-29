В Риге подошел к концу второй период матча предварительного раунда чемпионата мира по хоккею между сборными Швейцарии и России.

Команды отправились на второй перерыв при счете 1:0 в пользу бронзовых призеров предыдущего форума. Единственную шайбу на 36-й минуте забросил нападающий СКА и лучший бомбардир сборной на рижском турнире Антон Бурдасов. Для него это уже четвертый гол на ЧМ-2021. Бурдасов отличился в большинстве, реализовав удаление защитника «крестоносцев» Ромена Леффеля за задержку игры. В роли ассистента выступил еще один представитель СКА — форвард Эмиль Галимов.

Россияне вырвались вперед по попаданиям в створ ворот — 20-17. По количеству штрафа команда Валерия Брагина также впереди — 4-2. Два удаления в ее составе заработали защитники Никита Задоров за задержку соперника и Рушан Рафиков за подножку.

Победитель матча станет единоличным лидером группы «А». Пока у Швейцарии и России по 9 очков.