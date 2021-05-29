Агент хоккеиста Владимира Ткачева Шуми Бабаев заявил, что его клиент близок к заключению контракта с клубом НХЛ.

Представитель экс-форварда СКА не назвал конкретный клуб, с которым будет подписано соглашение, но сообщил, что это не обязательно «Лос-Анджелес», куда сосватала игрока американская пресса. «Владимира сейчас нет даже в России. Когда он приедет, тогда и будем принимать решение. Да, в ближайшее время он может подписать контракт с одним из клубов НХЛ, но это не обязательно будет «Лос-Анджелес», — цитирует Бабаева ТАСС.

Этой весной Ткачев расторг контракт со СКА по обоюдному согласию. Хоккеист перестал попадать в состав по воле тренерского штаба, пропустив пять матчей плей-офф, где невские армейцы дошли до полуфинала, проиграв ЦСКА в серии 2-4. В 45 матчах регулярного чемпионата Ткачев заработал 38 (11+27) очков. До СКА в КХЛ он защищал цвета «Авангарда», «Адмирала» и «Салавата Юлаева».