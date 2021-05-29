Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба предсказал победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов против «Челси».

Поединок состоится сегодня вечером в Порту на стадионе «Драган». Начало — в 22:00 по московскому времени.

По мнению Дзюбы, «Манчестер Сити» впервые завоюет Кубок чемпионов. «Не буду ни за кого болеть в этом матче, а победит «Манчестер Сити», — цитирует нападающего «Спорт-экспресс».

Ранее «Челси» уже выигрывал Лигу чемпионов: в 2012-м году «аристократы» в Мюнхене одолели «Баварию» — 1:1, 4:3 по пенальти. Нынешний наставник лондонского клуба Томас Тухель год назад вывел «ПСЖ» в финал турнира, где французский клуб уступил «Баварии» (0:1). Рулевой «Ман Сити» Хосеп Гвардиола дважды брал трофей во главе «Барселоны».