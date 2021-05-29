Хоккеисты сборной России одержали четвертую победу на чемпионате мира в Риге, переиграв команду Швейцарии — 4:1.

В составе победителей отличились Антон Бурдасов (36-я минута), Павел Карнаухов (51-я) и оформивший дубль Сергей Толчинский (53-я, 60-я). Толчинский набрал 3 (2+1) очка в матче. Самый полезный игрок Кубка Гагарина-2021 подвел черту голом в пустые ворота, а также отметился результативной передачей Карнаухову, когда тот забрасывал победную шайбу. По голевому пасу занесли в копилку также Эмиль Галимов, Антон Слепышев и Иван Проворов. Александр Барабанов заработал два ассиста.

Единственную шайбу у «крестоносцев» забросил капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир. Ему ассистировал Андрес Амбюль.

Россияне набрали 12 очков и вышли в единоличные лидеры группы «А». Швейцарцы с 9 баллами остались на втором месте. Следующий матч подопечные Валерия Брагина проведут 31 мая против шведов. В заключительном поединке групповой стадии они сыграют с белорусами 1 июня.