В матче группы «В» хоккейного чемпионата мира в Риге сборная Норвегии уступила команде США — 1:2.

Счет на 11-й минуте открыл американский нападающий Конор Гарленд, реализовавший большинство с передач Зака Джонса и Тэйджа Томпсона. На 28-й минуте Томпсон закрепил преимущество «звездно-полосатых», ему ассистировали Райан Донато и Мэтт Рой. На 55-й минуте Кен-Андре Улимб с передачи Матса Россели-Ульсена распечатал вратаря Джейка Оттинджера и сократил разницу в счете до минимума. Больше заброшенных шайб в матче не было.

Положив в копилку три очка, сборная США одержала четвертую победу подряд, набрала 12 баллов и возглавила группу «В», опередив на два очка Финляндию и Казахстан. При этом азиаты провели на матч больше, северяне — на матч меньше. В активе норвежцев осталось 5 очков. Они занимают предпоследнее, 7-е, место.