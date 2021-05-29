Президент ФХР Владислав Третьяк подчеркнул значимость победы сборной России над командой Швейцарии на чемпионате мира.

Встреча, состоявшаяся в Олимпийском спортцентре Риги, завершилась викторией подопечных Валерия Брагина — 4:1. Победа позволила россиянам единолично возглавить таблицу группы «А» с 12 очками. Чтобы выйти в плей-офф турнира, в двух оставшихся матчах команде достаточно набрать один балл.

Третьяк назвал победу россиян очень важной. «Она нужна была как воздух, учитывая, что и для швейцарцев это был важный матч. И если бы мы проиграли, то были бы проблемы, все было бы не так просто», — цитирует легендарного голкипера ТАСС.

Следующий матч россияне проведут в понедельник, 31 мая. Их соперником будет сборная Швеции.