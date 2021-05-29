«Интер» озвучил цену, за которую согласится продать мощного бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

Если в ближайшее летнее трансферное окно в клуб поступит предложение по поводу Лукаку, то «Интер» рассмотрит его только в том случае, если потенциальный покупатель не пожалеет 100 млн евро, передает La Repubblica.

Сам игрок выразил желание сменить клубную прописку. К такому решению его подтолкнула неожиданная отставка главного тренера Антонио Конте, который покинул «нерадзурри» из-за разногласий с руководством по поводу состава.

Лукаку провел два последних сезона в Милане и помог «Интеру» впервые за 10 лет отобрать скудетто у «Ювентуса». В 36 матчах Серии А он наколотил 24 гола и отдал 11 результативных передач. До миланского клуба бельгиец выступал за «Андерлехт», «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».