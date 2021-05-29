Главный тренер сборной России Валерий Брагин похвалил голкипера Александра Самонова, который в двух последних матчах чемпионата мира пропустил одну шайбу.

Надежная игра Самонова помогла россиянам обыграть датчан (3:0) и швейцарцев (4:1), в результате чего команда Брагина возглавила группу «А». В этих поединках невский армеец парировал 40 бросков из 41 (97,6 процента). Он не совладал только с выстрелом форварда «крестоносцев» Нико Хишира.

По словам Брагина, он пока не знает, кто будет основным вратарем в плей-офф, если сборная России туда пробьется. Сегодня в ее расположение прибыл голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. «Бобровский приехал, он на карантине, потренируется, и посмотрим на него. Сергей заряжен, приехал с хорошими глазами. Посмотрим дальше, как сложится. Самонов провел две классных игры. Хорошо, когда есть еще и Бобровский, будем выбирать», — передает слова наставника «Чемпионат».

Сборной России осталось провести два матча на предварительном этапе. 31 мая она сыграет со шведами, 1 июня — с белорусами. Четвертьфиналы пройдут 3 июня.