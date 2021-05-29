Наставник сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что на сегодня рано говорить о том, что команда будет претендовать на золото чемпионата мира, который продолжается в Риге.

После победы над Швейцарией (4:1) россияне возглавили таблицу своей группы с 12 очками. Для выхода в четвертьфинал им нужно набрать хотя бы еще один балл в двух оставшихся матчах со шведами 31 мая и белорусами 1 июня.

Брагин считает, что о медалях думать рано. «Разговоры о золоте чемпионата мира преждевременны. Мы играем каждый матч, готовимся к следующей игре. Делаем шаг за шагом, а дальше посмотрим на конечный результат», — цитирует главного тренера «Чемпионат».

Последний раз сборная России брала золото чемпионата мира семь лет назад на турнире в Минске. Тогда команда во главе с Олегом Знарком выиграла все десять матчей в основное время. До этого россияне становились чемпионами мира в 2012, 2009, 2008 и 1993 годах.